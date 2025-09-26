HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 70,57 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,57 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die HSBC-Aktie sogar auf 70,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.220 HSBC-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 71,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 43,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,92 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,37 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HSBC im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umsetzen können.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem HSBC-Gewinn in Höhe von 7,80 USD je Aktie aus.

