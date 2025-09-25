DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.279 +0,7%Nas22.467 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Freitagabend fester

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von HSBC gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HSBC legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 70,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,98 EUR 0,18 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 70,07 USD. Bei 70,20 USD erreichte die HSBC-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 69,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131.726 HSBC-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,04 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 1,38 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 43,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HSBC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird HSBC schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

