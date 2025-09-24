HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verliert am Nachmittag

Kurs der HSBC

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HSBC-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,02 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die HSBC-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 69,02 USD ab. Das Tagestief markierte die HSBC-Aktie bei 68,78 USD. Mit einem Wert von 68,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HSBC-Aktien beläuft sich auf 30.414 Stück.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,93 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,81 USD ab. Abschläge von 36,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

