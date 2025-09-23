HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC büßt am Mittwochabend ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von HSBC. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 69,79 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die HSBC-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 69,79 USD ab. Das Tagestief markierte die HSBC-Aktie bei 69,79 USD. Mit einem Wert von 69,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.803 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,04 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 1,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Abschläge von 37,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 USD. Im Vorjahr hatte HSBC 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

HSBC veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

Den erwarteten Gewinn je HSBC-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,88 USD fest.

