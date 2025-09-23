DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 70,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,88 EUR -0,10 EUR -0,83%
Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 70,09 USD. In der Spitze büßte die HSBC-Aktie bis auf 69,97 USD ein. Bei 69,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 16.330 HSBC-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,04 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,81 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 59,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten HSBC-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,57 Mrd. USD – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HSBC 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HSBC-Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

