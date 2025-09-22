HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verteuert sich am Dienstagabend

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von HSBC. Zuletzt sprang die HSBC-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,33 USD zu.

Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 70,33 USD. Die HSBC-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 147.379 HSBC-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 71,04 USD. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 1,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die HSBC-Aktie mit einem Verlust von 37,71 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,37 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HSBC am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,75 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,88 USD je Aktie in den HSBC-Büchern.

