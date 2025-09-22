HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Zuletzt konnte die Aktie von HSBC zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 70,83 USD.

Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 70,83 USD. Im Tageshoch stieg die HSBC-Aktie bis auf 70,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,57 USD. Bisher wurden heute 29.571 HSBC-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 70,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,08 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 43,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,15 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten HSBC-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD.

Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HSBC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,57 Mrd. USD im Vergleich zu 36,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HSBC im Jahr 2025 6,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

