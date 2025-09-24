HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Donnerstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 68,65 USD.
Um 20:07 Uhr rutschte die HSBC-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 68,65 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HSBC-Aktie bis auf 68,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.450 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 71,04 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 3,48 Prozent zulegen. Bei 43,81 USD fiel das Papier am 16.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.
Am 30.07.2025 hat HSBC die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,88 USD je HSBC-Aktie belaufen.
