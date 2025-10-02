DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
So bewegt sich HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend verlustreich

02.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die HSBC-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 70,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
12,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 70,65 USD ab. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 70,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.136 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 71,57 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,81 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HSBC-Aktie 37,99 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,37 USD.

Am 30.07.2025 lud HSBC zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,57 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

In der HSBC-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

