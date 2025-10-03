HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC legt am Abend zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 71,89 USD.

Das Papier von HSBC legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 71,89 USD. In der Spitze legte die HSBC-Aktie bis auf 72,06 USD zu. Bei 71,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 79.423 HSBC-Aktien den Besitzer.

Bei 72,06 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,06 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,32 USD. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,57 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 7,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

