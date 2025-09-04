HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC gewinnt am Abend an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von HSBC. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 65,52 USD.
Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 20:07 Uhr 0,7 Prozent. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,35 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 154.536 HSBC-Aktien den Besitzer.
Bei 66,35 USD markierte der Titel am 05.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 1,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 42,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie.
Nachdem HSBC seine Aktionäre 2024 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,37 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD gegenüber 1,75 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HSBC ein EPS in Höhe von 6,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
