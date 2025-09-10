DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag im Aufwind

11.09.25 16:13 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HSBC. Zuletzt stieg die HSBC-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,70 EUR 0,22 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HSBC legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 68,68 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,68 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,39 USD. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 64.273 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 68,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (42,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die HSBC-Aktie mit einem Verlust von 38,29 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,37 USD.

Am 30.07.2025 hat HSBC die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HSBC-Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen