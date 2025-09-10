HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HSBC. Zuletzt stieg die HSBC-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,68 USD.

Das Papier von HSBC legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 68,68 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,68 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,39 USD. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 64.273 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 68,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HSBC-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (42,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die HSBC-Aktie mit einem Verlust von 38,29 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,37 USD.

Am 30.07.2025 hat HSBC die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HSBC-Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Aktie aus.

