HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC fällt am Freitagabend

Kurs der HSBC

Die Aktie von HSBC gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die HSBC-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 68,64 USD.

Das Papier von HSBC gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 68,64 USD abwärts. Die HSBC-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,61 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,68 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.944 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass HSBC-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,37 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete HSBC 3,28 USD aus.

Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

HSBC wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HSBC-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf