DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Fokus auf Aktienkurs

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC zeigt sich am Nachmittag freundlich

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von HSBC gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HSBC konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 69,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,68 EUR -0,02 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HSBC zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 69,25 USD. Die HSBC-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,34 USD. Bei 69,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 23.135 HSBC-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,13 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 43,40 USD fiel das Papier am 17.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HSBC-Aktie mit einem Verlust von 37,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten HSBC-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte HSBC Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

