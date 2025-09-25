HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HSBC. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 69,99 USD. Die HSBC-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,04 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 38.545 HSBC-Aktien.

Bei einem Wert von 71,04 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Bei 43,81 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 37,57 Mrd. USD gegenüber 36,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

