DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Kursentwicklung

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag in Rot

16.09.25 16:10 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 68,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,66 EUR -0,16 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 68,75 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,67 USD nach. Bei 68,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 29.317 Aktien.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,40 USD. Dieser Wert wurde am 17.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 58,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HSBC-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,37 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen