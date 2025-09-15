HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 68,75 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 68,75 USD. Der Kurs der HSBC-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,67 USD nach. Bei 68,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 29.317 Aktien.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,40 USD. Dieser Wert wurde am 17.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 58,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HSBC-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,37 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

