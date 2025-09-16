DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Kurs der HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verteuert sich am Mittwochnachmittag

17.09.25 16:13 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HSBC. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 69,72 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,58 EUR -0,08 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,75 USD aus. Bei 69,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 27.568 HSBC-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 69,75 USD. Gewinne von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

HSBC veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

In der HSBC-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

