Aktienkurs aktuell

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag freundlich

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HSBC. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,80 EUR 0,04 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HSBC konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 69,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die HSBC-Aktie bei 70,07 USD. Bei 69,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 38.781 HSBC-Aktien.

Bei 70,07 USD markierte der Titel am 22.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,41 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 lud HSBC zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,57 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital
17.07.2019HSBC UnderweightBarclays Capital

