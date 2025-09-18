HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC steigt am Abend

So entwickelt sich HSBC

Die Aktie von HSBC zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die HSBC-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 69,79 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,79 USD zu. Die HSBC-Aktie legte bis auf 69,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 69,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.410 HSBC-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 69,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HSBC-Aktie mit einem Kursplus von 0,20 Prozent wieder erreichen. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,23 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Am 30.07.2025 lud HSBC zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf