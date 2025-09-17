HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 69,59 USD nach.

Die HSBC-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,59 USD nach. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 69,18 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.639 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,93 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (43,72 USD). Mit einem Kursverlust von 37,17 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für HSBC-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,37 USD belaufen.

Am 30.07.2025 äußerte sich HSBC zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die HSBC-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,87 USD je Aktie.

