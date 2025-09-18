HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HSBC gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HSBC konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 69,66 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,66 USD. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,77 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 20.798 HSBC-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 69,93 USD. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 0,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,81 USD. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,11 Prozent.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,87 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf