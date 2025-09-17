DAX23.622 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.100 +0,2%Nas22.514 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1777 -0,3%Öl68,05 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
HSBC im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit Verlusten

18.09.25 16:11 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 69,53 USD.

Die HSBC-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 69,53 USD nach. Bei 69,18 USD markierte die HSBC-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,27 USD. Von der HSBC-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.877 Stück gehandelt.

Bei 69,93 USD erreichte der Titel am 17.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,58 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2024 auf bis zu 43,72 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 59,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HSBC-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,37 USD belaufen.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,32 USD. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat HSBC 37,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

