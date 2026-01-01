DAX24.869 +1,3%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Hunderte neue Regeln: Bankenverband fordert mutigen Abbau

22.01.26 10:34 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts Hunderter neuer Vorschriften für Banken allein im vergangenen Jahr fordert der Bankenverband VÖB ein Ende der Regulierungsflut. Im Jahr 2025 seien 434 neue Vorschriften auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene auf den Weg gebracht worden, die konkrete Anforderungen für Kreditinstitute in Deutschland begründen, listete der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) auf. Seit der Finanzmarktkrise 2008 kamen demnach 6.233 neue Anordnungen zusammen.

Die zunehmende regulatorische Belastung schwäche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Banken, argumentiert der neue Präsident des VÖB, der Chef der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Thomas Groß. "Erforderlich ist ein mutiger Rückbau von Anforderungen, die über das Ziel hinausschießen, sich überschneiden oder zu detailliert sind", forderte Groß. "Ansonsten droht der Finanzstandort im internationalen Vergleich ins Hintertreffen zu geraten."

Die bisher vorliegenden Vorschläge für eine Vereinfachung der Regulierung sieht Groß kritisch: Diese sähen vor, dass Entlastungen "mit Verschärfungen an anderer Stelle erkauft werden müssen"./ben/DP/jha