IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Januar marginal

28.01.26 12:21 Uhr

DOW JONES--Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Januar marginal gesunken. Wie das IAB mitteilte, ging es um 0,1 Punkt auf 100,1 Punkte zurück. Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung legte im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte zu und lag im Januar bei 100,5 Punkten. Sie bleibt damit stabil im leicht positiven Bereich.

"Die Beschäftigung behauptet sich, ein klarer Aufschwung kommt angesichts der Verluste in der Industrie aber nicht in Gang", erklärte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit fiel mit dem vierten Rückgang in Folge wieder unter 100 Punkte: Sie sank um 0,4 Punkte auf 99,6 Punkte.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist seit einem halben Jahr nach Angaben des IAB allerdings nur darauf zurückzuführen, dass die Entlastung durch Teilnahmen an Qualifikationsmaßnahmen oder Kursen abnimmt. "Drei Millionen Arbeitslose werden kurzfristig nicht vermeidbar sein. Jenseits der Winterarbeitslosigkeit ist für eine Trendwende aber ein anziehender Arbeitsmarkt mit besseren Jobchancen entscheidend", so Weber.

Die europäischen Arbeitsmärkte blieben gedämpft. Das European Labour Market Barometer verlor im Januar leicht. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,9 Punkte. "Die europäischen Arbeitsmärkte haben auch zum Jahresauftakt keine klare Richtung", berichtet Weber.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 06:21 ET (11:21 GMT)