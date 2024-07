IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 173,68 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 173,68 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 174,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.707 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 12,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 131,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 24,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,80 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,75 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

