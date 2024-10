IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 217,65 USD ab.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 217,65 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 215,90 USD. Bei 218,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 81.673 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (224,14 USD) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 2,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,87 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 60,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,79 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,91 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,16 USD fest.

