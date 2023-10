IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 141,49 USD.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die IBM-Aktie legte bis auf 141,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64.406 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 8,25 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 18,33 Prozent Luft nach unten.

Am 19.07.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,57 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne