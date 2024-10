IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag behauptet

So bewegt sich IBM

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Mit einem Kurs von 219,73 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 219,73 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 220,50 USD zu. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 219,27 USD. Mit einem Wert von 219,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 104.213 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 224,14 USD. Gewinne von 2,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 135,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,17 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,79 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,48 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. IBM dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,16 USD je IBM-Aktie.

