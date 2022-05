IBM Aktie News: IBM am Nachmittag höher

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 129,56 EUR. Bei 129,74 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,48 EUR. Bisher wurden heute 3.439 IBM-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,74 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,35 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2022. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.197,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17.730,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 18.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von IBM.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

