IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 265,31 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 265,31 USD. Bei 266,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 265,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,46 USD. Zuletzt wechselten 53.854 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 269,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,82 USD. Dieser Wert wurde am 06.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,75 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,93 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

