IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag im Aufwind

06.01.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 222,90 USD.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Bei 223,07 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.357 IBM-Aktien umgesetzt. Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 6,85 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2024 Kursverluste bis auf 157,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,79 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 195,00 USD. IBM gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,97 Mrd. USD ausgewiesen. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 28.01.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 27.01.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,21 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester Intel: Vom Mikroprozessor-Pionier zum Technologie-Giganten

