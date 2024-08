IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 185,39 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 185,39 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,41 USD. Bei 184,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 81.695 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 135,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 36,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,79 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.07.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,48 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Am 15.10.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu