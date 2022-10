IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag im Aufwind

Die IBM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 127,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 127,48 EUR. Bei 127,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 103 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 100,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.07.2022 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15.535,00 USD in den Büchern – ein Minus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 18.745,00 USD erwirtschaftet hatte.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 17.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

