IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 250,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 250,20 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 250,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.102 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,30 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei 163,55 USD erreichte der Anteilsschein am 04.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,75 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,92 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: Über diese Dividende können sich IBM-Aktionäre freuen