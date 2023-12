IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 148,85 EUR.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 11:59 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 148,85 EUR. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,00 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 148,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.439 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,20 EUR am 09.05.2023. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 35,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

