IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,7 Prozent auf 160,27 USD.

Das Papier von IBM gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 160,27 USD abwärts. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 160,20 USD ab. Mit einem Wert von 160,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 3.880 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 162,34 USD markierte der Titel am 05.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 1,28 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,75 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

