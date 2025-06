IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 269,76 USD zu.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 269,76 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 270,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 75.550 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 270,46 USD. Dieser Kurs wurde am 09.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.06.2024 bei 166,87 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 61,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,75 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.04.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,55 Prozent auf 14,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte IBM die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,93 USD fest.

