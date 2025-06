IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 269,28 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 269,28 USD nach oben. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 269,90 USD zu. Bei 267,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 77.786 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,90 USD erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2024 bei 166,82 USD. Mit einem Kursverlust von 38,05 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,75 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.04.2025. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,93 USD je Aktie.

