IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 176,62 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 176,62 USD abwärts. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 176,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.584 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 12,78 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,80 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 14,46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,94 USD je IBM-Aktie belaufen.

