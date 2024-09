IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

IBM im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 202,51 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 202,51 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 203,60 USD. Bei 201,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 82.732 IBM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 205,95 USD erreichte der Titel am 06.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,91 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,79 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.07.2024. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,12 USD je IBM-Aktie.

