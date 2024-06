IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 169,38 USD ab.

Die IBM-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 169,38 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 168,89 USD. Bei 169,55 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 161.398 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 17,59 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,19 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,73 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,81 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

IBM gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 1,02 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,25 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

