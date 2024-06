IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Nachmittag Boden gut

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 170,96 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 170,96 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 172,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,35 USD. Bisher wurden via New York 98.744 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,18 USD) erklomm das Papier am 13.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 16,51 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,19 USD. Abschläge von 24,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,81 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,94 USD je Aktie belaufen.

