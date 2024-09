IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 213,92 USD zu.

Das Papier von IBM legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 213,92 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,10 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,48 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 104.966 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,10 USD. 0,08 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,87 USD ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 36,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,79 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,48 Mrd. USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,12 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM-Aktie mit Aufschlägen: IBM lagert Pensionsverpflichtungen an Prudential aus

Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen