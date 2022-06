IBM Aktie News: Anleger schicken IBM am Nachmittag ins Minus

Die IBM-Aktie gab im XETRA-Handel um 14.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 129,82 EUR nach. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 128,94 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.656 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 135,00 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 29,37 Prozent wieder erreichen.

Am 19.04.2022 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,93 Prozent auf 14.197,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 17.730,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte IBM am 18.07.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 19.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Apple, IBM & Co.: Bei diesen Unternehmen dürfen sich Aktionäre über steigende Dividenden freuen

Börse: Das große Tech-Beben

Microsoft-Aktie: Das ist der Werdegang von Microsoft-Gründer Bill Gates

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com