IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Mittwochnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 221,16 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 221,16 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,22 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 57.700 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (239,30 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 7,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,00 USD je IBM-Aktie an.

Am 23.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 27.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ brechen weiter ein - Beruhigungspillen wirken nicht