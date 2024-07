IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 183,44 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 184,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 100.359 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Mit einem Zuwachs von 8,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 132,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,80 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,46 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 16.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



