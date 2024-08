IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 193,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 193,39 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,87 USD nach. Bei 193,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 157.859 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,91 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 29,74 Prozent wieder erreichen.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,79 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.07.2024. Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück

Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus