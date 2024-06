IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 169,79 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 169,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 170,30 USD. Bei 170,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 130.781 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 17,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,19 USD. Mit einem Kursverlust von 23,91 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,81 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.04.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD gegenüber 1,02 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 16.07.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

