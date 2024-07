IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 188,22 USD.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 188,22 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 189,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,64 USD. Bisher wurden heute 105.422 IBM-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 5,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 135,20 USD fiel das Papier am 20.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 28,17 Prozent wieder erreichen.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,80 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,90 USD fest.

