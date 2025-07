IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Grün

Kurs der IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 284,95 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 284,95 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 285,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 283,33 USD. Zuletzt wechselten 260.089 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 296,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 3,91 Prozent wieder erreichen. Am 20.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 181,98 USD. Mit Abgaben von 36,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,71 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,94 USD je Aktie belaufen.

